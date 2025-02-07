Survivor'da Korku Dolu Anlar! Aniden Yere Yığıldı

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde dokunulmaz oyunu sonrasında panik yaratan anlar yaşandı. Survivor'a yedeklerden katılan Hikmet, oyun sonrası bir anda yere yığılarak hem arkadaşlarını hem de izleyiciyi korkuttu.

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Survivor'da Korku Dolu Anlar! Aniden Yere Yığıldı

Tv8'in fenomen yarışma programı Survivor All Star, her bölümünde yaşanan heyecanlı olaylarla izleyicisinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde de dokunulmazlık oyununun ardından olanlar sosyal medyada gündem oldu.

Yarışmada Gönüllüler takımı, All Star karşısında büyük başarı göstererek oyunu 12-5 ile kazandı. Oyun sonrası yaşananlar ise izleyiciyi endişelendirdi.

Survivor'da Korku Dolu Anlar! Aniden Yere Yığıldı - Resim : 1

ARKADAŞLARI YANINDA OLDU

Survivor'a yedeklerden katılan Hikmet Tuğsuz, Yiğit Poyraz ile mücadelesinin sona ermesiyle aniden yere yığılarak arkadaşlarını korkuttu.

Rakibi Poyraz ve tüm takımı Hikmet'in yanına koşarken, doktor müdahalesi sonrası Hikmet'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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