Turabi Hakkında Flaş Gelişme, Yakalama Kararı Çıkarıldı
Müstehcen içerikli sözler barındıran şarkısına Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilen eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi hakkında yakalama kararı çıkardı.
Survivor’da şampiyon olmasının ardından sosyal medyada fenomen hale gelen Turabi Taşkıran, kısa süre önce Survivor 2025’e katılmayacağını ve kariyerine şarkıcı olarak devam edeceğini duyurmuştu.
Ardından 'Wine Me, Dine Me'' adlı sözlerinde müstehcen ifadeler yer alan bir şarkı çıkarmış kısa süre içinde şarkı tepki toplamıştı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirmişti.
Erişim engeli sonrasında harekete geçen Turabi, şarkının sözlerini değiştirmişti. Turabi Çamkıran hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı.
YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şarkı içeriğinin "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" nitelikte olduğu değerlendirilerek, Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi