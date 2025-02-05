Turabi Hakkında Flaş Gelişme, Yakalama Kararı Çıkarıldı

Müstehcen içerikli sözler barındıran şarkısına Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilen eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı. Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi hakkında yakalama kararı çıkardı.

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Turabi Hakkında Flaş Gelişme, Yakalama Kararı Çıkarıldı

Survivor’da şampiyon olmasının ardından sosyal medyada fenomen hale gelen Turabi Taşkıran, kısa süre önce Survivor 2025’e katılmayacağını ve kariyerine şarkıcı olarak devam edeceğini duyurmuştu.

Ardından 'Wine Me, Dine Me'' adlı sözlerinde müstehcen ifadeler yer alan bir şarkı çıkarmış kısa süre içinde şarkı tepki toplamıştı. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirmişti.

Turabi Hakkında Flaş Gelişme, Yakalama Kararı Çıkarıldı - Resim : 1

Erişim engeli sonrasında harekete geçen Turabi, şarkının sözlerini değiştirmişti. Turabi Çamkıran hakkında flaş bir gelişme daha yaşandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılığın talebi üzerine Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği, Turabi hakkında yakalama kararı çıkardı. Şarkı içeriğinin "genel ahlakı bozucu" ve "kadınları aşağılayıcı" nitelikte olduğu değerlendirilerek, Çamkıran hakkında 'müstehcenlik' suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Şarkısına Erişim Engeli Gelmişti: Turabi Çareyi Sözleri Değiştirmekte BulduŞarkısına Erişim Engeli Gelmişti: Turabi Çareyi Sözleri Değiştirmekte BulduMagazin

Bakanlık Talep Etmişti: Turabi'nin Şarkısına Erişim EngeliBakanlık Talep Etmişti: Turabi'nin Şarkısına Erişim EngeliGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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