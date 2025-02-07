İnci Taneleri'nde Azem’in Yıllardır Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Katil Kim?

Başrol karakteri Dilber’in danslarıyla sosyal medyada gündem olan fenomen dizi İnci Taneleri’nde herkesin merak ettiği soru sonunda cevap buldu. Azem katil değilse karısını kim öldürdü? İşte o sorunun cevabı…

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İnci Taneleri'nde Azem’in Yıllardır Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Katil Kim?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka, Selma Ergeç, Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey gibi ünlü oyuncuların yer aldığı, yayınlandığı ilk bölümden itibaren sosyal medyanın dilinden düşmeyen dizi İnci Taneleri’ndeki büyük sır ortaya çıktı.

İnci Taneleri'nde Azem’in Yıllardır Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Katil Kim? - Resim : 1

Dizide herkesin merak ettiği “Azem'in eşi Hande'yi kim öldürdü?” sorusu sonunda cevap buldu. İşte herkesin ilk bölümden itibaren merakla beklediği sorunun cevabı…

İnci Taneleri dizisi son bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk bölümde yer alan cinayet sahnesinin perde arkasındaki gerçek 31. Bölümde ortaya çıktı. Çocukları Azem’in yıllardır sakladığı gerçeği sonunda öğrendi.

İnci Taneleri'nde Azem’in Yıllardır Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Katil Kim? - Resim : 2

'SONRA SEN DOĞDUN NEHİR'

Doğum gününün ardından çocuklarıyla bir araya gelen Azem, anneleri Hande’nin nasıl öldüğünü açıkladı. Azem, çocuklarına şunları söyledi:

Biliyorsunuz biz annenizle okulda tanıştık. Sevdik, çok sevdik birbirimizi, okul bittibir yol ayrımına geldik. Hande de o sıra bir ilişki denedi bir süre o da yürütemedi… Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Sonra sen doğdun Nehir, kız çocuk bereketiyle gelir derler, senin evimize getirdiğin coşkuyu tarif etmek çok zor. Sonra Özgür doğdu ailemizi kurmuştuk.

İnci Taneleri'nde Azem’in Yıllardır Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Katil Kim? - Resim : 3

'YILLAR SONRA BİR KADIN GELDİ'

Yıllar geçti, bir kadın çıktı ortaya benden bir çocuğu olduğunu söyledi. Ben kovdukça kadın vazgeçmedi, gelmeye devam etti.

İnci Taneleri'nde Azem’in Yıllardır Sakladığı Sır Ortaya Çıktı, Katil Kim? - Resim : 4

'ÇOCUK İTTİ HANDE’Yİ'

O gün de eve gelmiş, yanında çocuk elinde de DNA testi… Ben apartmana girdiğimde kapının önünde bir tartışma başlamıştı. Tam müdahale edeceğim sırada Hande tam elini kaldırıp git dediği anda çocuk itti Hande’yi… Çocuğun bir suçu yoktu annesini korumak için bir refleksti sadece… Her şeyin bu noktaya gelmesini sağlayan bendim, benim yüzümden oldu. O yüzden suçu üstlendim.

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Kaynak: Haber Merkezi

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