Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi

“Uzak Şehir” dizisi bu sezonun en sürpriz projesi olarak elde ettiği yüksek reytinglerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ahmet Katıksız’ın Mardin’de çektiği dizinin 5. Bölümü tüm seyircilerde 11.10, ABC1’de 10.63 reytingle 1., AB’de 7.59 reytingle 2. Oldu