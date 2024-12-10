Kanal D'de Beklenmedik Gelişme! İnci Taneleri'nin Yerine Geldi
Kanal D'de İnci Taneleri dizisini sarsan dizi. Reyting rekorları kıran diziye dair detaylar belli oldu.
2 sezondur Kanal D ekranlarında yayımlanan İnci Taneleri dizisinin tahtını sallayan yeni dizi izlenme rekorları kırıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kanal D’nin Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir dizisi her hafta artan başarısına başarı katmaya devam ediyor.
“Uzak Şehir” dizisi bu sezonun en sürpriz projesi olarak elde ettiği yüksek reytinglerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ahmet Katıksız’ın Mardin’de çektiği dizinin 5. Bölümü tüm seyircilerde 11.10, ABC1’de 10.63 reytingle 1., AB’de 7.59 reytingle 2. Oldu
Aile gelenekleriyle kalbi arasında kalan Cihan (Ozan Akbaba) ile “oğlum olmadan asla” diyen Alya’nın (Sinem Ünsal) çekişmesinin arka planında güçlü bir ailenin hikâyesini konu alan diziye yakında Alya’nın annesinin geleceği de konuşuluyor.