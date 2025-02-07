Ünlü Oyuncu Eray Demirkol Acı Haberi Duyurdu

'Süper Baba', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi Türk televizyonlarının unutulmaz dizilerinde rol alan Eray Demirkol acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu babasını kaybetti...

Ünlü Oyuncu Eray Demirkol Acı Haberi Duyurdu

'Süper Baba', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Eray Demirkol sosyal medya hesabından üzen haberi paylaştı. Eray Demirkol, babası Ergun Demirkol'un vefat ettiğini duyurdu.

Ünlü Oyuncu Eray Demirkol Acı Haberi Duyurdu - Resim : 1

Ergun Demirkol'un cenazesi Esenkent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Ünlü Oyuncu Eray Demirkol Acı Haberi Duyurdu - Resim : 2

Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Demirkol, “Babalar ölmez…” notunu düştü. Sosyal medyada başsağlığı mesajları yağdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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