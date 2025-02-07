Ünlü Oyuncu Eray Demirkol Acı Haberi Duyurdu

'Süper Baba', 'Deli Yürek' ve 'Ekmek Teknesi' gibi dizilerde yer alan ünlü oyuncu Eray Demirkol sosyal medya hesabından üzen haberi paylaştı. Eray Demirkol, babası Ergun Demirkol'un vefat ettiğini duyurdu.

Ergun Demirkol'un cenazesi Esenkent Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Instagram hesabından babasının fotoğrafını paylaşan Demirkol, “Babalar ölmez…” notunu düştü. Sosyal medyada başsağlığı mesajları yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi