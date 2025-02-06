Müge Anlı Şaşkınlığını Gizleyemedi! Sarhoş 'Cin Ali' Canlı Yayını Birbirine Kattı... Yapmadığı Şey Kalmadı

Müge Anlı'da ortadan kaybolan Ali Yanıç'ın akıbetinin araştırıldığı bugünkü canlı yayınına 'Cin Ali' damga vurdu. Yayında küfürler ve tehditler savuran 'Cin Ali'nin hareketleri izleyenleri hayrete düşürdü. 'Cin Ali'nin canlı yayına sarhoş çıktığı öğrenildi. Müge Anlı reklama gitmek zorunda kaldı. Sosyal medyada ise tepkilerin odağına yerleşti.

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Müge Anlı Şaşkınlığını Gizleyemedi! Sarhoş 'Cin Ali' Canlı Yayını Birbirine Kattı... Yapmadığı Şey Kalmadı

Müge Anlı il Tatlı Sert programı dikkat çeken anlara tanıklık etti. 27 yaşındaki Ali Yanıç'ın ortadan kaybolması sonrası annesi oğlunu bulmak için Müge Anlı'ya başvurdu. Yanıç'ın ortadan kaybolması olayınca önce arkadaşı Ali Duran'dan ardından ise Bekir'den şüphelenildi.

Hem Ali Duran hem de Bekir bu iddiaları yalanladı. Bugünkü canlı yayına ise 'Cin Ali' lakaplı bir kişi konuk oldu. 'Cin Ali' birden sinirlendi ve Erhan isimli konuğa küfretmeye başladı. O anlar Müge Anlı'yı şaşkına çevirdi. Anlı, "Saldıracakmış gibi oturuyorsun tipini beğenmiyorum demek hoş mu? Konuş da saldırma da küfür de etme! Burada bu kadar insan var ayıp oluyor" diye tepki gösterdi.

Müge Anlı Şaşkınlığını Gizleyemedi! Sarhoş 'Cin Ali' Canlı Yayını Birbirine Kattı... Yapmadığı Şey Kalmadı - Resim : 1

'Cin Ali'nin tuhaf hareketleri dikkat çekti ve bir anda ağlamaya başladı. Erhan ise bir ara programda "İçip içip yayına geliyor bu Cin Ali!" deyince Müge Anlı "Cin Ali, sen şu anda alkollü müsün?" diye sordu. 'Cin Ali' ise bu soruya "Ben sürekli içerim. Ben adamı ortadan ikiye bölerim. Seni dışarıda bulacağım küpeli" diyerek tehditler savurdu.

Müge Anlı Şaşkınlığını Gizleyemedi! Sarhoş 'Cin Ali' Canlı Yayını Birbirine Kattı... Yapmadığı Şey Kalmadı - Resim : 2

Canlı yayında durdurulamayan 'Cin Ali' ayakkabısını bir konuğa fırlattı, ardından da "Ayakkabımı istiyorum, neden ben böyle çıkayım televizyona" dedi. 'Cin Ali'nin canlı yayını zora sokan anları sonrası Müge Anlı reklam arası verdi. Bu anlar sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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