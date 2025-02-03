Binnur Kaya'nın Acı Günü: Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, kedisi Gürkan Enişte'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaybının derin üzüntüsünü dile getiren oyuncu, ona sonsuz huzur diledi.

Binnur Kaya'nın Acı Günü: Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Ünlü oyuncu Binnur Kaya'nın kedisi hayatını kaybetti. 'Gürkan Enişte' ismini verdiği kediyi sokaktan sahiplenen Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kedisinin vefat haberini duyurdu.

"Sokakta yaşlı bir hayvan gördüğümde, bunun bir mucize olduğunu anlayalı çok oldu" sözleri ile paylaşımına başlayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Hayvanlara, taşıtlara, açlığa, susuzluğa, sıcağa, soğuğa ve insana rağmen sokaklarda yaşlanabilmek... Bir mucize... Bu dünyadan bir Gürkan Enişte geçti; sevgisi ve şefkatiyle kalbimizi genişletti. Misafir olduğumuz bu dünyada en değerli şeyin çıkarsız sevgi ve nefes aldığımız her ana şükretmek olduğunu her seferinde hatırlattı. Sokakta perişan haldeyken şikayet etmedi, evde karnı tok, yatağı sıcakken böbürlenmedi. Allah'ın sessiz kulu, bizimle geçirdiğin her an ve hayatımıza kattığın güzel anılar için minnettarız. Sonsuz huzurda olasın. Seni çok seviyoruz... Ailen..."

Binnur Kaya'nın Acı Günü: Sosyal Medya Hesabından Duyurdu - Resim : 1

Kaynak: Haber Merkezi

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