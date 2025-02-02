Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Yeni İmajı Dile Düştü, 'Sıla Sen Ne Yaptın'

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nde Doğa karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu’nun son halini görenler gözlerine inanamadı. O eski halinden eser kalmadı. Sıla sen ne yaptın?

Esma Karayel Esma Karayel
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Yeni İmajı Dile Düştü, 'Sıla Sen Ne Yaptın'

Entrika, kaos, dedikodu ve ihanetin eksik olmadığı reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti’nin başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncunun yeni imajını görenler hayrete düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Yeni İmajı Dile Düştü, 'Sıla Sen Ne Yaptın' - Resim : 1

CESUR TERCİHİ OLAY OLDU

Renkli gözleri, dalgalı saçları ve gülüşüyle herkesi büyüleyen genç oyuncu çekim için kaşlarını sarıya boyadı. Cesur tercihiyle dikkat çeken Türkoğlu’nun yeni imajı, sosyal medyanın diline düştü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Yeni İmajı Dile Düştü, 'Sıla Sen Ne Yaptın' - Resim : 2

SILA SEN NE YAPTIN?

Hem beğeni hem de eleştiri toplayan sarı kaşlara sosyal medyada “Umarım bu imaj sadece bu fotoğraf çekimi için böyledir”, “Sıla sen ne yaptın?”, “Kızı neden bu hale soktunuz?” gibi yorumlar yapıldı.

Kaşlarını tamamen sarıya boyatan Sıla Türkoğlu, hayranlarını resmen ikiye böldü.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Yeni İmajı Dile Düştü, 'Sıla Sen Ne Yaptın' - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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