Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu’nun Yeni İmajı Dile Düştü, 'Sıla Sen Ne Yaptın'

Entrika, kaos, dedikodu ve ihanetin eksik olmadığı reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti’nin başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu, bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Güzel oyuncunun yeni imajını görenler hayrete düştü.

CESUR TERCİHİ OLAY OLDU

Renkli gözleri, dalgalı saçları ve gülüşüyle herkesi büyüleyen genç oyuncu çekim için kaşlarını sarıya boyadı. Cesur tercihiyle dikkat çeken Türkoğlu’nun yeni imajı, sosyal medyanın diline düştü.

SILA SEN NE YAPTIN?

Hem beğeni hem de eleştiri toplayan sarı kaşlara sosyal medyada “Umarım bu imaj sadece bu fotoğraf çekimi için böyledir”, “Sıla sen ne yaptın?”, “Kızı neden bu hale soktunuz?” gibi yorumlar yapıldı.

Kaşlarını tamamen sarıya boyatan Sıla Türkoğlu, hayranlarını resmen ikiye böldü.

Kaynak: Haber Merkezi