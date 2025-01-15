Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş

Yangın sahnesiyle tüm seyirciyi hop oturtup hop kaldıran Kızılcık Şerbeti’nde oyuncu Feyza Civelek’ibn hayat verdiği ‘Nilay’ karakterinin ölüp ölmeyeceği konusundaki tartışmalar sürerken, afişteki detay gerçeği ele verdi. Nilay ölecek mi? İşte herkesin merak ettiği sorunun cevabı…

Esma Karayel Esma Karayel
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Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan son bölümündeki yangın faciası herkesi ekrana kilitlemiş, her sahne izleyenlerin nefesini kesmişti. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yangında kimlerin öleceği sosyal medyada günlerce tartışma konusu olmuştu.

Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş - Resim : 1

Ekrana gelen son bölümde yangında yangını çıkaran Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakteri ile babasının öldüğü görülmüştü.

Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş - Resim : 2

Dizideki rolüyle çokça konuşulan oyuncu Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay karakteri ise yangından ağır olarak kurtarılmıştı. Herkes Nilay’ın ölüp ölmeyeceğini merak ederken, dizinin afişi sorulan sorunun cevabını gözler önüne serdi.

Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş - Resim : 3

“AFİŞTE DURUYOR, DİZİYE VEDA ETMEYECEK”

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon için hazırlanan afişinde son bölümde diziye veda eden Özge Özacar’ın yer almadığı görüldü. Acar ölerek diziye veda isimlerden biri olmuştu. Aynı afişte Nilay karakterinin durması, Feyza Civelek’in diziye veda etmeyeceği iddiasını güçlendirdi.

Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş - Resim : 4

Son bölümde yoğun bakıma kaldırılan, annesinin “Gitti kızım, doyamadım kızıma” diyerek feryat ettiği Nilay’ın ölmeyeceği öne sürüldü. Nilay hayranları bu iddianın ardından derin bir nefes aldı.

Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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