Kızılcık Şerbeti Nilay Ölecek mi? Herkesin Aradığı Cevap Meğer Afişteymiş, Kimse Fark Etmemiş

Show TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yayınlanan son bölümündeki yangın faciası herkesi ekrana kilitlemiş, her sahne izleyenlerin nefesini kesmişti. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti’nde yangında kimlerin öleceği sosyal medyada günlerce tartışma konusu olmuştu.

Ekrana gelen son bölümde yangında yangını çıkaran Özge Özacar'ın canlandırdığı Görkem karakteri ile babasının öldüğü görülmüştü.

Dizideki rolüyle çokça konuşulan oyuncu Feyza Civelek’in hayat verdiği Nilay karakteri ise yangından ağır olarak kurtarılmıştı. Herkes Nilay’ın ölüp ölmeyeceğini merak ederken, dizinin afişi sorulan sorunun cevabını gözler önüne serdi.

“AFİŞTE DURUYOR, DİZİYE VEDA ETMEYECEK”

Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezon için hazırlanan afişinde son bölümde diziye veda eden Özge Özacar’ın yer almadığı görüldü. Acar ölerek diziye veda isimlerden biri olmuştu. Aynı afişte Nilay karakterinin durması, Feyza Civelek’in diziye veda etmeyeceği iddiasını güçlendirdi.

Son bölümde yoğun bakıma kaldırılan, annesinin “Gitti kızım, doyamadım kızıma” diyerek feryat ettiği Nilay’ın ölmeyeceği öne sürüldü. Nilay hayranları bu iddianın ardından derin bir nefes aldı.

Kaynak: Haber Merkezi