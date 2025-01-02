Show TV'den Flaş Karar: Kızılcık Şerbeti Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak
Show TV'den Kızılcık Şerbeti ile ilgili flaş karar ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti son anda yayından kaldırıldı. Dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu bölümleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı saat 20:00’de izleyicisiyle buluşuyordu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde çıkan yangın sahnesi ve finalde verilen “4 ölü, 9 yaralı” haberi, izleyicileri adeta ekran başına kilitlemişti.
Yeni bölümü dört gözle bekleyen izleyicilere kötü haber geldi. Show TV'den Kızılcık Şerbeti ile ilgili flaş karar ortaya çıktı. Yılbaşı haftası olması sebebiyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşandı. Kızılcık Şerbeti de son anda yayından kaldırıldı.
Yılbaşı haftası olması nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 10 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak. 3 Ocak Cuma günü Kızılcık Şerbeti dizisinin yerine ise TV'de ilk kez yayınlanacak 'Başkan' isimli film ekranlara gelecek.
İŞTE SHOW TV 3 OCAK YAYIN AKIŞI
06:45 Sandık Kokusu
09:45 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Başkan (TV'de ilk)
22:15 Başkan
00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)
02:45 Üç Gelin Altı Damat