Show TV'den Flaş Karar: Kızılcık Şerbeti Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak

Show TV'den Kızılcık Şerbeti ile ilgili flaş karar ortaya çıktı. Kızılcık Şerbeti son anda yayından kaldırıldı. Dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Show TV Kızılcık Şerbeti Dizi
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Show TV'den Flaş Karar: Kızılcık Şerbeti Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak - Resim: 1

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu bölümleriyle reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Sevilen dizi Kızılcık Şerbeti, her Cuma akşamı saat 20:00’de izleyicisiyle buluşuyordu. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde çıkan yangın sahnesi ve finalde verilen “4 ölü, 9 yaralı” haberi, izleyicileri adeta ekran başına kilitlemişti.

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Show TV'den Flaş Karar: Kızılcık Şerbeti Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak - Resim: 2

Yeni bölümü dört gözle bekleyen izleyicilere kötü haber geldi. Show TV'den Kızılcık Şerbeti ile ilgili flaş karar ortaya çıktı. Yılbaşı haftası olması sebebiyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşandı. Kızılcık Şerbeti de son anda yayından kaldırıldı.

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Show TV'den Flaş Karar: Kızılcık Şerbeti Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak - Resim: 3

Yılbaşı haftası olması nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü, 10 Ocak Cuma günü izleyiciyle buluşacak. 3 Ocak Cuma günü Kızılcık Şerbeti dizisinin yerine ise TV'de ilk kez yayınlanacak 'Başkan' isimli film ekranlara gelecek.

İŞTE SHOW TV 3 OCAK YAYIN AKIŞI

06:45 Sandık Kokusu

09:45 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Başkan (TV'de ilk)

22:15 Başkan

00:30 Kızılcık Şerbeti (Tekrar Bölüm)

02:45 Üç Gelin Altı Damat

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