Show TV'den Flaş Karar: Kızılcık Şerbeti Yayından Kaldırıldı! Yeni Bölüm Yayınlanmayacak

Yeni bölümü dört gözle bekleyen izleyicilere kötü haber geldi. Show TV'den Kızılcık Şerbeti ile ilgili flaş karar ortaya çıktı. Yılbaşı haftası olması sebebiyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşandı. Kızılcık Şerbeti de son anda yayından kaldırıldı.