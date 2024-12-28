Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin dün yılın son bölümü ile ekrana geldi. Bir sezon finali tadında kurgulanan, nefes nefese anların yaşanacağı dizide Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktıracak. Ve bu durum kendisinin de sonu olacak. Yangın sonrası 4 ölü, 9 yaralının olması merakları harekete geçirmişti. Ölenlerden birinin Görkem olduğu bilinirken diğer 3 can kaybının kim olduğu merak konusu olmuştu.