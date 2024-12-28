Kızılcık Şerbeti Dizisinde Bileti Kesilen İsimler! Seyirciler Yıkıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinden 4 oyuncu ayrılıyor.
Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; Kızılcık Şerbeti dizisinin dün yılın son bölümü ile ekrana geldi. Bir sezon finali tadında kurgulanan, nefes nefese anların yaşanacağı dizide Özge Özacar’ın hayat verdiği Görkem, Ünal ve Arslan ailelerinin yılbaşı yemeği yediği restoranı yaktıracak. Ve bu durum kendisinin de sonu olacak. Yangın sonrası 4 ölü, 9 yaralının olması merakları harekete geçirmişti. Ölenlerden birinin Görkem olduğu bilinirken diğer 3 can kaybının kim olduğu merak konusu olmuştu.
Kulislerden sızan bilgilere göre Görkem’in dışında diziden ayrılan ikinci kişi babası Resul’u canlandıran Murat Ercanlı olacak. Yangında hem Görkem, hem de Resul hayatını kaybedecek. Tanıtımlarda Nilay’ın (Feyza Civelek) ağır bir darbe aldığı ve Sönmez’in (Aliye Uzunatağan) de fenalaştığı da ekrana gelmişti. Diziden ayrılan diğer 2 kişinin kim olduğu 10 Ocak’taki yayında belli olacak. “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 3 Ocak’taki bölümü yılbaşı reklam arası nedeniyle ekrana gelmeyecek.
Öte yandan Ketche ve Eylem Oğuz’un yönettiği dizinin yangın sahneleri Silivri’de üç günde çekildi. 200 kişilik dizi ekibinin bir hafta öncesinden hazırlıklarına başladığı sahnelerde Kosovalı şarkıcı Morena da sahne aldı.