MasterChef Beyza Kimseyi Affetmedi, Yanan Yüzünü Gösterdi, ‘Kurgu’ İddialarını Sonlandırdı

Hazırladığı başarılı sunumlarıyla isminden söz ettiren MasterChef Türkiye'de yarışmacısı Beyza, kısa süre önce programda içi kızgın yağ dolu tepsiyi kaldırırken yüzüne dökmüştü.

Acı ile kıvranan yarışmacının yüzü yanmış, 10 günlük tedavisinin ardından Beyza yarışmaya geri dönmüştü. Yarışmada yaşanan bu kazanın sosyal medyada ‘kurgu’ olduğu iddia edilmişti.

YÜZÜ YANDI AMA HERKES ‘KURGU’ DEMİŞTİ

Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza Huri Aydın’ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Genç yarışmacının yüzünün yanmış halinin daha net göründüğü fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Beyza’nın sevenleri günlerce konuşulan ‘kurgu’ iddialarını o fotoğraflarla yalanladı. Sosyal medyada kısa süre içinde büyük ilgi gören fotoğraflara “İnanmayanlar bu haline de baksın”, “Kızın yanığına inanmayanlar iyi baksın”, “Çok kötü olmuş” gibi yorumlar yapıldı.

YARIŞMACI BEŞİNCİ SIRADA TAMAMLADI

TV8’in milyonları ekranlara kilitleyen yarışması MasterChef Türkiye 2024’te yarışan Beyza, finale kalacak altı isimden biri olmuştu. Genç yarışmacı, ceketin ilk sahibi olsa da kulisler yalnız kalmış, yarışmacılardan sadece Semih kendisini tebrik etmişti.

30 Aralık’ta Kerem’e karşı 1 puanla mağlup olarak yarışmaya veda eden Beyaz Huri Aydın, yarışmayı 5. sırada tamamlamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi