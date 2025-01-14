Bedia Ener’in Ölümü Sanat Dünyasını Yasa Boğdu, Oyuncu Dostlarından Veda Paylaşımları

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi projelerde yer alan usta oyuncu Bedia Ener 70 yaşında hayata veda etti.

Yaprak Dökümü'nde oynadığı Neyyir karakteriyle hafızalara kazınan Ener’in vefat haberi, sosyal medya üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyuna ulaştı. “Hoşçakalın, ben melek oldum…” mesajı ile sevenlerine veda eden sanatçının ölümü, sanat camiasını ve hayranlarını yasa boğdu.

Ünlü isimler Bedia Ener'in vefat haberinin ardından sosyal medya hesaplarından art arda başsağlığı mesajları yayınladı. İşte ünlü isimlerden Bedia Ener’e veda paylaşımları...

GÜVEN HOKNA

Ener'in Yaprak Dökümü dizisinden rol arkadaşı Güven Hokna sosyal medya hesabında üzüntüsünü, "Aile dostumuz, can arkadaşım Bedia Ener'in vefat haberini üzüntü ile öğrendim. Mekanı cennet olsun, ruhu şad olsun. Ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum” sözleriyle dile getirdi.

BENNU YILDIRIMLAR

Yaprak Dökümü dizisindeki rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar, usta oyuncunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

TOLGA KAREL

Yaprak Dökümü dizisinde "Oğuz" karakterini canlandıran Tolga Karel ise usta sanatçıya "Ahh Bedia ablam, çılgın Bediş… Nur içinde yat. Türkiye çok özel bir kalp ve en iyi seslendirme sanatçılarından birini bugün kaybetti. Çok üzgünüm" sözleriyle veda etti.

NECMİ YAPICI

"Canım Bediş ablam... Mekanın cennet olsun. O güzel ruhunu, neşeni, tatlılığını hiç unutmayacağım. Bir de kulaklarımızda yer eden o eşsiz sesini."

EZGİ ŞENLER

"Ah çok üzgünüm... Ne çok şey öğrendim senden. Çok erken bu veda. Nur içinde uyu..."

MELEK BAYKAL

"Çok sevgili Bedia'mızı kaybetmişiz, çok üzgünüm... Mekanın cennet olsun, canım Bedia... Seni hiç unutmayacağız."

PERİHAN SAVAŞ

"Ah be Bedişim yolun ışık melekler yoldaşın olsun"

DENİZ PULAS

"Ailesine, sevenlerine sabırlar dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm"

BEDİA ENER KİMDİR?

Bedia Ener, 15 Haziran 1954’te İstanbul’da dünyaya geldi. Sanat hayatına 1968 yılında Bakırköy Halkevi’nde tiyatro sahnesine adım atarak başladı. 1970 yılında Şehir Tiyatroları’na katılarak profesyonel oyunculuk kariyerine devam etti. Oyunculuğun yanı sıra, seslendirme sanatçılığıyla da geniş bir kitleye hitap etti. Özellikle Harry Potter serisinde Profesör McGonagall karakterine hayat veren sesiyle hafızalara kazındı.

Sinema, dizi ve tiyatro projelerinde uzun yıllar başarıyla yer alan Bedia Ener, son olarak Ada Masalı dizisinde izleyicilerle buluştu. Hayatının son dönemlerini Ankara’da geçiren sanatçı, genç yeteneklere oyunculuk dersleri vererek sanatını ve tecrübelerini yeni nesillere aktarmayı sürdürdü.

Sahne önünde olduğu kadar sahne arkasında da Türk sanat dünyasına önemli katkılarda bulunan Bedia Ener, iz bırakan performansları ve sesiyle sanatseverlerin hafızasında ölümsüz bir yer edindi.

Kaynak: Haber Merkezi