Los Angeles’ta Yaşayan Şarkıcı Gökhan Özen’in Açıklamasına Tepki Yağdı! ‘Millet Yalan mı Söylüyor?’

ABD’nin Los Angeles şehrinde 7 Ocak akşamı başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle çevreye yayılan yangınlar, kentte büyük hasara yol açtı. Şimdiye kadar 26 kişinin hayatını kaybettiği büyük yangılar için söndürme çalışmaları devam ederken maddi hasarın da 250 milyar doları bulacağı açıklandı.

ÜNLÜLERİN DE EVLERİ KÜLE DÖNDÜ

ABD’yi diken üzerinde tutan yangında çok sayıda ünlü ismin evinin de tehlike altında olduğu ortaya çıkmıştı. Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftinin, Survivor eski şampiyonu Turabi’nin evlerinin küle döndüğü duyulmuştu.

“LOS ANGELES SAKİN, DUMAN YOK”

Uzun süredir Los Angeles’ta yaşayan ünlü şarkıcı Gökhan Özen’in yangına ilişkin yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Evinin manzarasından bir fotoğraf paylaşan Özen “Los Angeles sakin. Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok” notunu düştü.

“LOS ANGELES'İ KENDİ MAHALLESİNDEN İBARET SANIYOR”

Gökhan Özen'in paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada tepki topladı. Özen’e “Millet yalan mı söylüyor”, “Tamam anladık Los Angeles'ta evin var, “Adam Los Angeles'i kendi mahallesinden ibaret sanıyor” gibi tepkiler geldi.

Kaynak: Haber Merkezi