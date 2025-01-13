Serenay Sarıkaya ile Reklam Aşkı Yaşadığı İddia Edilmişti... Mert Demir Sessizliğini Bozdu: 'Tek Bir Gerçek Var...'

Menajer Ayşe Barım, Serenay Sarıkaya ve Mert Demir hakkındaki iddialar magazin gündeminden düşmüyor. Oyuncu Serenay Sarıkaya ve sevgilisi şarkıcı Mert Demir'in ilişkinin gerçek olmadığı; Ayşe Barım’ın elindeki görüntüleri gerekçe göstererek Mert Demir’in asıl sevgilisi iş adamından 5 milyon dolar aldığı öne sürülmüştü.

Hakkında çıkan iddialara ilişkin açıklama yapan Serenay Sarıkaya "O kadar tuhaf ve akılalmaz şeyler ki söylenecek hiçbir şey yok. Zaten ID İletişim olarak da ben kişisel olarak da süreci mahkemeye taşıdık, mahkemede olduğu için de bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması çok güç. Bu kadar, söyleyecek başka hiçbir şeyim yok" demişti.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada ‘reklam aşkı’ iddiaları çerçevesinde Serenay Sarıkayave sevgilisi Mert Demir’in ifade vereceği ortaya çıkmıştı.

'UCUZ SPEKÜLASYONLAR'

Tüm bu gelişmeler boyunca sessizliğini koruyan Mert Demir'den ilk açıklama geldi. Hakkında çıkan iddialara karşı hukuki işlem başlatacağını söyleyen ünlü şarkıcı şu açıklamayı yaptı:

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.

'MUTLU GİDEN BİRLİKTELİĞİM BANA ÇOK GÖRÜLDÜ'

Arkadaşlar kariyerimde bu noktaya gelmiş olmamın tek sebebi yıllarca vermiş olduğum emektir. Gençliğimin en güzel yıllarını stüdyolarda kendimi eğitmekle geçirmiş olmamdır. Bir plak şirketi, bir yapımcı, bir sponsor desteği olmadan kariyerimi bu noktaya getirdim. Bu gerçeğe inanmak istemeyen kötü niyetli insanlar beni itibarsızlaştırmak için ailemi, özel hayatımı, işimi hedef alarak bir senedir düzenli olarak tarafıma saldırıyorlar. Ben sessiz kaldıkça onlar daha da cesaretlendiler. Her başarımın altında başka sebepler arandı, ailem didik didik edildi, mutlu giden birlikteliğim çok görüldü, reklam ilişkisi dendi, cinsel kimliğimle ilgili yalanlar atıldı, proje olduğum söylendi...

'REKLAM İLİŞKİSİ DEĞİL'

Tek bir gerçek var, işimi tutkuyla yapıyorum ve karşılığını halktan alıyorum. Reklam ilişkisi değil çok sevdiğim, aşık olduğum bir ilişkinin içerisindeyim. Hissettiğim bu güzel duyguları kendi hayatınızda deneyimlemenizi tüm kalbimle diliyorum. Bundan sonra hakkımda yapılan tüm yalan haberlere karşı hukuki işlem başlatacağımın bilinmesini isterim. Hepinize sağlıklı, huzurlu bir hayat diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi