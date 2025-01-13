Aile İçi Kavgada Kan Aktı! Eniştesine Saldırdı, Araya Giren Ablasını Bıçakladı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İstiklal Mahallesi'nde; Ö.C.K., ablasının eşi E.Ç ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ö.C.K, eline aldığı bıçak ile eniştesine saldırırken, araya giren ablası A.Ç. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde A. Ç'yi sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli genç polise teslim oldu. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA