Kastamonu’da Yangın Paniği: Prefabrik Ev Alevlere Teslim

Kastamonu’nun Devrekani ilçesi Kuz köyü Deresökü Mahallesi'nde Satı Mehmet Şen'e ait tek katlı prefabrik evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında alevler, kısa sürede evi sardı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA