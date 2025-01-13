Korkunç İş Kazası! İnşaat Halindeki Binada Asansör Düştü: Yaralılar Var

Düzce'de inşaat halindeki binada feci bir iş kazası meydana geldi. Yapım aşamasındaki asansörün 1. kattan düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korkunç İş Kazası! İnşaat Halindeki Binada Asansör Düştü: Yaralılar Var

Düzce'de Koçyazı Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı'nda inşaat halindeki 3 katlı binada yapım aşamasındaki asansör 1. kattan zemine düştü. Asansörde bulunan 3 çalışan yaralandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 3 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce'de çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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