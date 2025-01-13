Ankara'da AVM'de İş Cinayeti: Metrelerce Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir AVM'de tavan arasında çalışan 50 yaşındaki S.P., metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenin üzerine düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Ankara'da AVM'de İş Cinayeti: Metrelerce Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Panora AVM'de iş cinayeti yaşandı. Saat 17.00 sıralarında AVM'nin havalandırma borularının olduğu tavan arasında çalışan S.P., bastığı zeminin çökmesiyle metrelerce yükseklikten yürüyen merdivenlerin üzerine düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine AVM'ye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. S.P., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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