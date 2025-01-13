Mahalleliye Kabusu Yaşattı: Park Halindeki Araçlara Çarpıp Kaçtı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir otomobil sürücüsü, yol kenarında park halindeki 3 motosiklete çarpıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit eden ekipler, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Motosiklet sahiplerinden Berkay Dükkancı, “Siparişlerimiz vardı, içeride çalışıyorduk. Daha sonra ses duyduk, çıkıp baktığımızda motorların 3’ü de yerdeydi. Kameralardan baktığımız zaman yolun ortasında araç kasıtlı olarak yaklaşıyor, motorlara vuruyor ve beklemeden kaçıyor. Yanlışlıkla olmuş olsa zaten dururdu. Kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyoruz. Zaten polis ekiplerine de haber verdik. İnşallah bulunacak” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA