Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca çarptı.

BETON BARİYERE ÇARPTI

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

27 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandığı öğrenilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Kazada otobüste sıkışan şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Etlik Caddesi'nde seyreden EGO otobüsünün şoförünün Zübeyde Hanım Hastanesi Durağı yakınlarında "direksiyon hakimiyetini kaybetmesi" sonucu kazanın meydana geldiği ifade edildi.

44 KİLOMETRE HIZ

Yapılan ilk tespitlere göre EGO otobüsünün kaza anında 44 kilometre hızla seyrettiğine işaret edildi. Kazada kardeşi ve 2 yeğeni yaralanan Kalender Dereli ise kaza anında şoförün telefonla konuştuğunu iddia etti.

Kazaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA