Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık İstanbul'a Sevk Edildi! Bugün Karar Bekleniyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve geçmiş dönemlerde 2 kez kanser tedavisi gören Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, geçirdiği ameliyat sonrasında yeniden fenalaşmıştı.

Hastaneye kaldırılan Murat Çalık’ın sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ederken, Çalık’ın avukatı yeni bir gelişmeyi duyurdu.

Avukat Melih Koçhan, sosyal medya hesabından Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz. Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığı açıkça belirtilmiştir. Adli Tıp Kurumu’nun da bu rapor doğrultusunda değerlendirme yaparak, müvekkilin mevcut sağlık durumu itibarıyla cezaevi koşullarına uygun olmadığını tespit edeceğine ve bu durumu onaylayacağına inancımız tamdır.

NE OLMUŞTU?

Murat Çalık, Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilmiş ardından sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı. Cezaevinde kilo kaybı da yaşayan Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin hazırlanan hastane raporunda cezaevi koşullarının hastalığı için büyük risk oluşturabileceği belirtilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Çağla Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Murat Çalık’ın dün anjiyo operasyonu olduğunu duyurmuştu.

Biçer, "Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın (bugün) anjiyo işlemi planlanmaktadır. Kamuoyunu süreç ilerledikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞTİ

Cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden, “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)” ve “mukoepidermoid karsinom” tanısı konulan Murat Çalık, elleri kelepçeli bir şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürülmüştü.

ANNESİNDEN YÜREK YAKAN İSYAN

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale sosyal medya hesabından Murat Çalık'ın annesinin hastane önündeki feryadını paylaşmıştı. Çalık'ın annesi "Ben onlar için de Allah'tan vicdan, merhamet diliyorum. Oğlumu iki defa ölümden aldım. Bir üçüncüsüne kalbim dayanmaz" demişti.

Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın Adli Tıp Kurumu’na sevki gerçekleşmiştir. Şu anda avukatları olarak Adli Tıp Kurumu’na intikal halindeyiz.



Bilindiği üzere, İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından hazırlanan sağlık kurulu raporunda, müvekkilimizin… — Av. Melih Koçhan (@melihhkochan) July 16, 2025

Kaynak: Haber Merkezi