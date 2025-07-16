Bakan Yerlikaya Duyurdu! 5 Suç Örgütüne Operasyon: 106 Milyon TL'lik Vurgun

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 38 kişi tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerin çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdığını ve suç örgütü faaliyetlerini organize biçimde yürüttüğünü belirtti.

Şüphelilerin faaliyetleriyle ilgili tespitler şöyle:

Gaziantep'te: Banka ve kripto para üzerinden yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık,

Adana'da: Tekne sahiplerine yönelik dolandırıcılık,

Antalya'da: Tefecilik yaparak vatandaşları mağdur etme,

Kahramanmaraş ve Hatay'da: Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti organize şekilde yürütülüyordu.

Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli olarak Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da da düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü üyelerine yönelik “örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı yayma ve kullanma, suç gelirlerini aklama, tefecilik, yağma ve tehdit” gibi birçok suçtan soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemeleri sonucunda ise şüphelilere ait 5 konut, 15 arsa, 6 dükkan, 32 araç ile toplam değeri yaklaşık 106 milyon TL olan 45 banka hesabı ve 35 kripto para hesabına el konuldu.

Kaynak: Haber Merkezi