Bakan Yerlikaya Duyurdu! 5 Suç Örgütüne Operasyon: 106 Milyon TL'lik Vurgun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 10 ilde düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Jandarma tarafından 5 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 74 şüpheli yakalandı, 106 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu! 5 Suç Örgütüne Operasyon: 106 Milyon TL'lik Vurgun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma tarafından 10 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon kapsamında 38 kişi tutuklanırken, 18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şüphelilerin çeşitli yöntemlerle vatandaşları dolandırdığını ve suç örgütü faaliyetlerini organize biçimde yürüttüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! 5 Suç Örgütüne Operasyon: 106 Milyon TL'lik Vurgun - Resim : 1

Şüphelilerin faaliyetleriyle ilgili tespitler şöyle:

Gaziantep'te: Banka ve kripto para üzerinden yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık,
Adana'da: Tekne sahiplerine yönelik dolandırıcılık,
Antalya'da: Tefecilik yaparak vatandaşları mağdur etme,
Kahramanmaraş ve Hatay'da: Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti organize şekilde yürütülüyordu.

Adana, Antalya, Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş merkezli olarak Mersin, Aydın, Düzce, Sinop ve İstanbul'da da düzenlenen operasyonlarda, suç örgütü üyelerine yönelik “örgüt kurmak ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, uyuşturucu ticareti, kişisel verileri hukuka aykırı yayma ve kullanma, suç gelirlerini aklama, tefecilik, yağma ve tehdit” gibi birçok suçtan soruşturma başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) incelemeleri sonucunda ise şüphelilere ait 5 konut, 15 arsa, 6 dükkan, 32 araç ile toplam değeri yaklaşık 106 milyon TL olan 45 banka hesabı ve 35 kripto para hesabına el konuldu.

İstanbul’da Dev Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranıyorduİstanbul’da Dev Operasyon: Kırmızı Bültenle AranıyorduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
Son Güncelleme:
Ankara'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme: 3 Kişi Tutuklandı, 3 Kişi Aranıyor Ankara'daki Yangın Faciasında 3 Tutuklama
Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu Günün Yıldızı Kişiler Belli Oldu
Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi
Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Cansız Bedeni Valizde Bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Cansız Bedeni Valizde Bulunmuştu! Ayşe Tokyaz'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı? Mehmet Şimşek Faiz Tahminini Açıkladı! İndirim Kapıda mı?
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı
Ünlü Oyuncu Emre Törün Hayatını Kaybetti Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi Tekirdağ'da Gece Boyu Alev Nöbeti: Yangın Büyüdü, Mahalleler Tahliye Edildi