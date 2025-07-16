Ankara'daki Yangın Faciasında Flaş Gelişme: 3 Kişi Tutuklandı, 3 Kişi Aranıyor

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Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan 26 katlı bir apartmanda çıkan yangın, büyük bir faciaya neden oldu. Yangında 3,5 aylık bir bebek dahil olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenen 39 kişiden 7'si itfaiye eri. Binada çıkan yangın, ihmaller zincirini de ortaya çıkardı.

KORKUNÇ İHMALLER

Yapılan ilk teknik incelemelere göre yangının çıkış nedeni, binanın şaft boşluğunda kullanılan standart dışı elektrik tesisatı. Alevlerin, şaft kapılarının yangına dayanıksız ahşap malzeme olması nedeniyle hızla koridorlara yayıldığı tespit edildi. Yangın söndürme sisteminin ise susuz olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle alevlerin büyümesi engellenemedi.

3 TUTUKLAMA

Yangının ardından başlatılan adli soruşturmada sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İki müteahhit ve bir şantiye şefi tutuklanırken, 3 kişinin ise firari olduğu bildirildi.

Yangının meydana geldiği binada ciddi yapı ve güvenlik ihlalleri olduğu bilirkişi raporlarıyla da netlik kazandı.

Kaynak: Haber Merkezi