İstanbul’da Dev Operasyon: Kırmızı Bültenle Aranıyordu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da kırmızı bültenle aranan İ.A.’nın elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından detayları paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 89 şüphelinin gözaltına alındığını, suç örgütüne silah temin eden 3 atölye ile 250 ayrı adreste arama yapıldığını belirtti.

116 FARKLI SUÇA KARIŞTILAR

Yerlikaya, suç örgütünün motosiklet ve çalıntı araçlar kullanarak kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik, 6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, tehdit ve motosiklet hırsızlığı gibi 116 ayrı eyleme karıştığının tespit edildiğini vurguladı.

BÜYÜK MİKTARDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda 214 ruhsatsız tabanca, 3 uzun namlulu tüfek, 1 kalem tabanca, 5 çelik yelek, 2 çalıntı motosiklet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, örgütün propaganda ve eleman temini için kullandığı değerlendirilen 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

'SUÇ ÖRGÜTLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ'

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, “Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” dedi. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, güvenlik güçlerinin benzer operasyonlarının süreceği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi