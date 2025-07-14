Konya'da Tehlike Büyüyor! Yüzey Yarıkları 2 Kilometreyi Aştı: 'Her Geçen Gün Genişliyor'

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Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Akören Mahallesi’nde oluşan yüzey yarıkları, mahalle sakinlerinde büyük tedirginlik yaratıyor. Ereğli ilçesinin Hortu Mahallesi sınırlarına kadar ilerleyen yarıkların uzunluğu 2 kilometreyi bulurken, genişliği ise 17 metreye ulaştı. Yüzey yarıkları, bölgede yaşayanlar için her geçen gün daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Mahalle muhtarı Yusuf İlaslan, yaşanan tehlikeyi şöyle anlattı:

"Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında."

Konya Ovası’nda özellikle Karapınar ilçesi çevresinde obruk sayılarının artışıyla dikkat çeken jeolojik hareketlilik, artık yüzey yarıklarıyla da kendini gösteriyor. Kuraklık nedeniyle kuruyan sulak alanların yerini derin çatlaklar almaya başladı. Bu çatlaklardan biri olan Akören Mahallesi’ndeki yarıklar, bölgedeki kara yollarına ve yerleşim yerlerine oldukça yakın konumda bulunuyor. Derinliği zaman zaman 4 ila 5 metreyi bulan bu yarıkların çevresinde yaşayan vatandaşlar, durumun ciddiyetinin henüz kavranmadığını düşünüyor.

'TOPRAK YARILIP YOL ÇÖKEBİLİR'

Muhtar Yusuf İlaslan, yüzey yarıklarının mahalleye giden ana yol güzergahında da etkili olduğunu vurguladı. "Yüzey yarıklarının bulunduğu yerden de bölgedeki mahalleri, kara yoluna bağlayan bir yol geçiyor. Daha önce yolda çökme oldu ve belediye ekipleri gelip tadilatını yaptı. Toprak yarılıp yol çökerse geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir." sözleriyle yaşanabilecek tehlikeye dikkat çeken İlaslan, yetkililere acil çağrıda bulundu.

'DAHA NE BEKLENİYOR?'

Bölgenin tarımsal üretim açısından da önemli olduğuna dikkat çeken muhtar, Akören Mahallesi’nin siyah havuç ve domates üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağladığını hatırlattı. ''Yetkilileri bir an önce buraya gelmeye, inceleme yapmaya ve önlem almaya davet ediyorum. Daha ne bekleniyor? Bu bölge siyah havuç ve domatesiyle adını duyuran, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir yer'' ifadeleriyle tehlikenin sadece can güvenliğiyle sınırlı olmadığını dile getirdi.







Kaynak: DHA