Güney Kore'de Otoyolda Dev Obruk! Bir Anda Oluştu, Araçları Yuttu

Güney Kore’nin başkenti Seul’de bir otoyolda meydana gelen göçük sonrası 20 metre çapında ve 30 metre derinliğinde dev bir çukur oluştu. Hareket halindeki bir motosiklet çukura düşerken, sürücüsünü arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MOTOSİKETLİ OBRUKTA KAYBOLDU

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saat 18.28’de Gangdong semtindeki bir otoyolda meydana geldi. Çökmenin ardından büyük bir çukur oluşurken, bir motosiklet çukura düştü. Motosiklet sürücüsüne ulaşılamadı. Bölgeden geçen bir otomobil ise son anda kurtulsa da kadın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

SU BORUSU NEDENİYLE OLUŞTU

Yetkililer, ilk belirlemelere göre göçüğün otoyoldaki bir su borusunun patlamasından kaynaklandığını açıkladı. Bölgeye sevk edilen sağlık ve kurtarma ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA