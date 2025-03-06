Tatbikat Faciaya Dönüştü: Güney Kore Ordusu Bir Köyü Bombaladı

Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletine bağlı Pocheon şehrinde yer alan bir köye, bombalar isabet etti. Çok sayıda bina hasar gördü, 15 kişi yaralandı. Güney Kore ordusunun ABD ile birlikte tatbikat yaptığı ve bombaların yanlışlıkla atıldığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tatbikat Faciaya Dönüştü: Güney Kore Ordusu Bir Köyü Bombaladı

Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde yer alan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesi, bir askeri tatbikat sırasında yanlışlıkla atılan bombaların hedefi oldu. Güney Kore Hava Kuvvetleri, KF-16 savaş uçağından yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bombanın düştüğünü duyurdu. 1 kilise ve 7 binanın hasar gördüğü olayda 15 kişi yaralandı. Yetkililer yaralıların arasında 2 asker ve 2 yabancı uyruklunun da bulunduğunu, hiçbir yaralının hayati tehlikesinin olmadığını, ancak yaralı sayısının artabileceğini vurguladı.

Tatbikat Faciaya Dönüştü: Güney Kore Ordusu Bir Köyü Bombaladı - Resim : 1

TATBİKAT FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Kazanın ardından Güney Kore Hava Kuvvetleri bölgede ABD ile birlikte ortak bir gerçek atış tatbikatı yapıldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 10.04 dolaylarında, Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait bir KF-16 savaş uçağından anormal şekilde 8 adet MK-82 tipi bomba, tatbikat alanının dışına düşmüştür. Kaza nedeniyle meydana gelen hasardan dolayı üzgünüz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız."

Tatbikat Faciaya Dönüştü: Güney Kore Ordusu Bir Köyü Bombaladı - Resim : 2

Güney Kore basını, serbest düşümlü MK-82 bombasının etkili bir imha silahı olduğunu belirterek, olayın daha büyük bir felakete yol açmadan atlatıldığını vurguladı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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