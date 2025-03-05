Schengen Bölgesine Seyahatlerde Yeni Dönem: Avrupa Birliği Onay Verdi

Avrupa Birliği (AB), Schengen bölgesine seyahat eden yolcuların giriş ve çıkışlarını dijital olarak kaydedecek 'Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi (EES)'nin aşamalı olarak başlatılmasını onayladı. Da önce defalarca ertelenen sistem, üye ülkelerin altyapı hazırlıklarını tamamlamasının gecikmesi nedeniyle hayata geçirilememişti. Yeni sistemle birlikte, AB'nin sınır güvenliği daha da artacak, Schengen bölgesine yasal giriş yapan yolcuların bilgileri otomatik olarak kaydedilecek ve vize ihlalleri daha etkili bir şekilde takip edilebilecek.

EES sistemi sayesinde sınır geçişleri daha verimli bir şekilde yönetilecek, yasa dışı girişler daha hızlı tespit edilecek. Yeni sistem, yolcuların kimlik bilgilerini dijital ortamda kaydederek sınır kapılarındaki bekleme sürelerini de azaltmayı amaçlıyor.

AŞAMALI OLARAK UYGULANACAK

AB ülkelerinin içişleri bakanlıklarınca kabul edilen yönetmeliğe göre, üye ülkeler EES sistemine aşamalı olarak geçiş yapabilecek veya tam kapasiteyle uygulamaya başlayabilecek. Öte yandan sistemin kesin olarak ne zaman tam anlamıyla devreye gireceği konusunda henüz net bir tarih ise belirlenmedi.

NET TARİH BELLİ DEĞİL

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onay süreci devam ederken, AB Komisyonu'nun kesin tarih belirleme çalışmaları sürüyor. AB ülkeleri, yeni sisteme uygun sınır kontrol noktaları oluşturmak için altyapı hazırlıklarını hızlandırıyor. Yetkililer, sistemin tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte, AB'nin sınır güvenliğinde çok daha etkin bir denetim mekanizması oluşacağını belirtiyor. Avrupa Parlamentosu'nun onayının ardından AB Komisyonu tarafından net bir tarih belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA