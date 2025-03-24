İsrail İki Filistinli Gazeteciyi Öldürdü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında bugün 2 Filistinli gazeteci öldürüldü.

İsrail İki Filistinli Gazeteciyi Öldürdü

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’ndeki saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Al Jazeera Mubasher muhabiri Hussam Shabat'ın bulunduğu aracı hedef alması sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde ise bir televizyon kanalında çalışan Filistinli gazeteci Muhammed Mansur, İsrail güçlerinin evine düzenlediği hava saldırısında hayatında kaybetti. Saldırıda Mansur’un eşi ve kızının da öldüğü bildirildi.

Hükümet Medya Ofisi açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda öldürülen gazeteci sayısının 208'e yükseldiği belirtildi. İsrail tarafından Filistinli gazetecilere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, "Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Federasyonu ve dünya çapındaki tüm gazetecilik kuruluşlarını, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik bu sistematik suçları kınamaya çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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