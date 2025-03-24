Kiraz Çiçekleri Açmaya Başladı

Japonya'nın en önemli sembollerinden olan kiraz çiçekleri açmaya başladı.

Kiraz Çiçekleri Açmaya Başladı

Japonya’nın sembolleri arasında yer alan kiraz çiçekleri açmaya başladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan yapılan açıklamada, başkent Tokyo’da bulunan Yasukuni Tapınağı'ndaki bir kiraz ağacında altı çiçeğin açtığı ifade edildi. Açıklamada, ‘önceki gün çiçek açmış bir tomurcuk tespit edilmediği ancak sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte havaların ısınmasının tomurcukların açmasına yardımcı olduğu' belirtildi.

Tokyo'daki kiraz ağaçlarının bir hafta ila 10 gün içinde tamamen çiçek açması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
Japonya
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Gazze'de Ölenlerin Sayısı 50 Bin 82'ye Yükseldi Gazze'de Ölenlerin Sayısı 50 Bin 82'ye Yükseldi
Ülke Alarma Geçti! İlk Kez Koyunda Kuş Gribi Tespit Edildi Ülke Alarma Geçti! İlk Kez Koyunda Kuş Gribi Tespit Edildi
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği