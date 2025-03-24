Japonya’nın sembolleri arasında yer alan kiraz çiçekleri açmaya başladı.

Japonya Meteoroloji Ajansı’ndan yapılan açıklamada, başkent Tokyo’da bulunan Yasukuni Tapınağı'ndaki bir kiraz ağacında altı çiçeğin açtığı ifade edildi. Açıklamada, ‘önceki gün çiçek açmış bir tomurcuk tespit edilmediği ancak sıcaklığın 25 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte havaların ısınmasının tomurcukların açmasına yardımcı olduğu' belirtildi.

Tokyo'daki kiraz ağaçlarının bir hafta ila 10 gün içinde tamamen çiçek açması bekleniyor.

Kaynak: DHA