Ülke Alarma Geçti! İlk Kez Koyunda Kuş Gribi Tespit Edildi

İngiltere hükümeti, ülkede bir koyunda kuş gribi tespit edildiğini açıkladı. Hükümet, H5N1 virüsünün ülkede ilk kez bir koyunda görüldüğünü belirtti.

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Ülke Alarma Geçti! İlk Kez Koyunda Kuş Gribi Tespit Edildi

İngiltere hükümeti tarafından bugün yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli olarak kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) taşıdıkları belirlenen kafes kuşlarına rutin gözetim gerçekleştirildiği bildirildi.

Yetkililer, gözetimde bir koyunda kuş gribi tespit edildiğini duyurdu.

H5N1'in bir koyunda tespit edilmesinin ilk kez olduğu aktarılan açıklamada, ülkedeki hayvancılık popülasyonu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı aktarıldı.

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Kaynak: DHA

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