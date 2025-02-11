Amasya'da Kuş Gribi Alarmı! Bir Hemşire Hayatını Kaybetti

Amasya'da, soğuk algınlığı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören hemşire Minecan Tek, domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. 4 yıllık hemşire Tek’in cenazesi, düzenlenen törenle memleketi Iğdır'a gönderildi.

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Amasya'da Kuş Gribi Alarmı! Bir Hemşire Hayatını Kaybetti

Amasya’da görev yapan hemşire Minecan Tek, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede domuz gribi teşhisi konulmasının ardından yaşamını yitirdi.

6 Şubat’ta soğuk algınlığı belirtileriyle hastaneye başvuran Tek, tedavisinin ardından evine gönderildi. Ancak 9 Şubat’ta solunum güçlüğü şikayeti artınca yeniden hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalede domuz gribi şüphesi üzerinde durulurken, ilerleyen saatlerde kalp yetmezliği gelişti. Yoğun bakım servisine alınan Tek’in durumu giderek ağırlaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bu sabah hayatını kaybetti.

MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Minecan Tek için görev yaptığı hastanede bir veda töreni düzenlendi. Törenin ardından cenazesi memleketi Iğdır’a gönderildi.

Hastane Başhekimi Volkan Taşova, hemşire Tek’in H1N1 virüsü ile enfekte olduğunu belirterek, "Bu yıl ki domuz gribi olan. Bu tip hayati komplikasyonlar gelişebiliyor. Maalesef hemşire hanım böyle bir komplikasyonla karşılaşıyor ve müdahalelere rağmen geri döndürülemiyor ve hayatını kaybediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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