İzmir'de Dehşete Düşüren Olay! Anne, Bebeğini Denize Attı

İzmir'in Seferihisar ilçesinin Bengiler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kevser C. isimli kadın, kucağında 1 yaşındaki oğlu Engin ile sahile geldi. Denize doğru yürüyen anne, bir süre sonra bebeğini suya attı.

BEBEĞİ VATANDAŞLAR KURTARDI

Çevreden olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık görevlileri ve polis ekipleri geldi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Engin bebek, 112 sağlık görevlilerine teslim edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İlk müdahalenin ardından Seferihisar Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Anne Kevser C. ise polis tarafından gözaltına alındı. Annenin, ailevi geçimsizlik ve psikolojik sorunlar yaşadığı için bu kan donduran eylemi yaptığı bildirildi.

Kaynak: İHA