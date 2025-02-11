Sulama Kanalına Düşen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Demir korkulukları yıkarak boş sulama kanalına ters şekilde düştü. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Sulama Kanalına Düşen Otomobildeki 3 Kişi Yaralandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj yolu Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde kaza meydana geldi. F.D.’nin sürücülüğünü yaptığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Demir korkulukları yıkarak boş durumdaki sulama kanalına ters şekilde düşen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hafif şekilde yaralanan şahıslar sağlık ekiplerine teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası kaza Mersin
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