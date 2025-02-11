Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden Semiha Y., motosiklet sürücüsüne çarpmamak için yaptığı manevra sonucu ağaca çarptı. Çevredekilerin yardımına koştuğu ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

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Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı

Kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde 34 CKS plakalı otomobil ile ilerleyen Semiha Y., iddiaya göre motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan araç refüjde bulunan ağaçlara çarparak savruldu. Kaza nedeniyle çevredekiler yaralı kadının yardımına koşarken, 112 ekiplerine bilgi verildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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