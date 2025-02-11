Öldürülen Ahmet Minguzzi İçin Kilisede Tören

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi için İstanbul’daki Sent Antuan Kilisesi’nde bir anma töreni düzenlendi.

Öldürülen Ahmet Minguzzi İçin Kilisede Tören

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy pazarında sözlü tartışma sonrası bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam savaşını kaybetmişti. Mattia Ahmet Minguzzi dün Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde ikindi vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

SENT ANTUAN KİLİSESİ’NDE TÖREN DÜZENLENDİ

Mattia Ahmet Minguzzi için Beyoğlu’nda bir anma töreni düzenlendi. Beyoğlu Sent Antuan Kilisesi’nde düzenlenen anma törenine Mattia Ahmet Minguzzi’nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar ile yakınları, okul arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı. Dünyaca ünlü İtalyan şef ve sunucu Danilo Zanna da anma törenine katılanlar arasındaydı. İstanbul Latin Katolik Cemaati Episkoposu Monsenyör Massimiliano Palinuro’nun yönettiği anma töreninde dualar edildi. Minguzzi’nin fotoğrafları törene katılanlar tarafından çiçeklerle süslendi. Aile üyelerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından tören son buldu.

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Kaynak: İHA

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