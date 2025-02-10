Bıçaklanarak Öldürülen İtalyan Şefin Oğlu, Gözyaşlarıyla Uğurlandı

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın Kadıköy’de bıçaklanarak öldürülen oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı.

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İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın 14 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de yaşanan bir tartışmanın ardından bıçaklanarak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

Genç yaşta yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi için Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, İtalyan şef Danilo, aile üyeleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Acılı anne Yasemin Akıncılar ve baba Andrea Minguzzi, oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, taziyeleri de kabul etti.

'BAŞKA AHMETLER KAYBOLMASIN'

Cenazeye katılan Kaykay Federasyonu Milli Takımı Antrenörlerinden Tuncay Koçal "14 yaşında pırlanta gibi bir gencimizi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi gençlerimize teşvik eden birçok unsur var. Suç işledikçe daha çok statü kazanmaları, bazılarının suçluyu öven videolarının sonucu diye düşünüyorum. Bunun son olmasını istiyoruz. Ahmet çok iyi bir kaykaycıydı. Baya emek isteyen bir iş bu. 3 dil bildiğini biliyorum. Çok özel bir çocuğu kaybettik diyebilirim. Biz bir Ahmet kaybettik ama başka Ahmetler kaybolmasın. Özellikle sentetik uyuşturucular, internette suçluyu öven videolar gibi şeylerin kaldırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA TEPKİ

Ahmet’i öldüren zanlının arkadaşlarının yaptığı sosyal medya paylaşımlarına da tepki gösteren Koçal, "Suçun işlendiği gün çocuğun arkadaşlarının paylaştığı sosyal medya postlarını gösterdiler. ’Eline sağlık’ ’arkandayız’. Bunları paylaşabilmeleri bile çok aşağılıkça. Bunları bir şekilde engellemek lazım. Hep olanlar iyilere oluyor" dedi.

ELİNDEKİ KAYKAYI ARIYORLAR

Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı Berk Demir sürekli birlikte kaykay yaptıklarını anlatarak, "Beraber kaykay yapardık. Birlikte yemek yerdik. Dosttuk gerçekten. Kaykay hobisiydi. O gün de elinde kaykay vardı. O kaykayı bulamadık. İnşallah bulacağız. O kaykay bizim için de çok değerli. Ahmet iyi bir arkadaştı bizim için" dedi.

'ÇOK İYİ ÇOCUKTU'

Minguzzi ailesinin komşusu bir kadın ise "Çok iyi bir çocuktu. Saygısızlığı olmayan bir çocuktu. ’Teyze sende kalabilir miyim’ derdi. Hep benim evimde kalırdı. Çok üzüldük" ifadelerini kullandı.
Mattia Ahmet Minguzzi’nin naaşı kılınan cenaze namazı sonrası cenaze arabasına taşındı. Bu sırada anne Yasemin Akıncılar’ın son kez tabuta sarılarak öptüğü görüldü. 14 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedilmek üzere Bakırköy Osmaniye Mezarlığı’na götürüldü.

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Kaynak: İHA

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