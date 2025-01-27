İtalyan Şefin Oğluna Bıçaklı Saldırı Kamerada: Saldırgan Çocuklar Tutuklandı

Kadıköy'de İtalyan şef ile Türk çellistin oğlu 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'ye bit pazarında saldıran 15 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minguzzi'nin hastanedeki yaşam mücadelesi sürüyor.

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İstanbul'da bir İtalyan şef ile Türk çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. Gencin yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi sürerken, olayın ardından yakalanan 2 çocuk şüpheli tutuklandı. Olay anı, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

BİT PAZARINDA KORKUNÇ SALDIRI

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Tarihi Salı Pazarı’nda 24 Ocak 2025 tarihinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı.

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yeğe yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN ÇOCUKLAR TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restorantın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi’nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İtalyan Şefin Oğluna Kadıköy'de Korkunç Saldırı: 'Çok Yakışıklısın' Diyerek Bıçakladılarİtalyan Şefin Oğluna Kadıköy'de Korkunç Saldırı: 'Çok Yakışıklısın' Diyerek BıçakladılarGüncel

Kaynak: İHA

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