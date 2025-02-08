Kadıköy'de Bıçaklı Saldırıya Uğramıştı: Ünlü İtalyan Şefin Oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'den Acı Haber

Olay, 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Mattia Ahmet Minguzzi, bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sona erdi ve grup dağıldı. Daha sonra alışveriş yapmak için bit pazarına giden Minguzzi, tartıştığı gruptan olduğu iddia edilen B.B. tarafından bıçaklandı. Beş yerinden bıçaklanan Minguzzi, saldırının ardından yere yığılırken, yanındaki diğer şüpheli U.B. ise onu tekmeledi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi, yoğun bakımda tedavi altına alındı. 14 gündü tedavi gören Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Saldırının ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Kadıköy Asayiş Büro ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: DHA