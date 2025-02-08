MSB Duyurdu, Suriye'de 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB Duyurdu, Suriye'de 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen operasyon neticesinde terör örgütü PKK/YPG üyesi 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 13 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörle mücadelemize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla, tavizsiz bir şekilde devam edeceğiz" denildi.

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Kaynak: DHA

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