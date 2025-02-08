Sahte Altın Basanlara Operasyon

Kahramanmaraş'ta polis, kaçak atölyeye düzenlediği baskında 35 kilogram sahte ziynet eşyası ve altın basımında kullanılan ekipmanlar ele geçirdi.

Sahte Altın Basanlara Operasyon

Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, darphanede basılması gereken ziynet ürünlerinin kaçak atölyelerde üretildiğini tespit etti.

Yapılan operasyonda 600 gram civarında 22 ve 24 ayar altın, çeyrek, ata, reşat gibi ziynet ürünleri için kullanılan 30 farklı mühür kalıbı, basım için kullanılan press ve baskı makineleri, üzerinde imitasyon olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmayan ve piyasaya sürülmeye hazır yaklaşık 35 kilogram sahte çeyrek, yarım, tam ve ata lira, 1 ruhsatsız tabanca ve 173 fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında B.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

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