Nefes Kesen Mücadele: İspanya, Fransa'yı Yenerek Finale Yükseldi

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UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya, Stuttgart Arena'da Fransa ile karşı karşıya geldi. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yönettiği maç, yüksek tempoda ve gol dolu geçti.

İspanya, maçın ilk yarısında Nico Williams ve Mikel Merino'nun golleriyle 2-0 öne geçti. İkinci yarının başında ise Yamal'ın penaltı golü ve Pedri'nin golüyle skor 4-0'a taşındı.

Fransa, Kylian Mbappe'nin penaltı golü ve ardından Mathis Cherki, Dani Vivian'ın kendi kalesine ve Kolo Muani'nin golleriyle skoru 5-4'e getirdi. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmadı ve İspanya sahadan 5-4 galip ayrılarak finale çıktı.

Finalde İspanya, 8 Haziran Pazar günü Münih'te 22.00'de Portekiz ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA