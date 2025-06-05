Haberler Doğruysa Osimhen'in Yeni Hocası Belli Oldu
Osimhen'in anlaşma sağladığı iddia edilen Al-Hilal'in yeni teknik direktörü belli oldu. Inzaghi ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
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Galatasaray’da geleceği belirsizliğini koruyan Victor Osimhen’in anlaşma sağladığı iddia edilen Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal’in yeni teknik direktörü belli oldu.
Al Hilal'de teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi getirildi. İtalyan teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Simone Inzaghi, 2021 yılından beri görev aldığı Inter'de bir Serie A şampiyonluğu yaşadı. Inzaghi yönetimindeki Inter, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e 5-0 mağlup olmuştu.
Kaynak: AA