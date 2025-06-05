Milli Motosikletçi Deniz Öncü İspanya Yolunda

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Milli motosiklet sporcusu Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nda bu hafta sonu İspanya'da piste çıkıyor. Genç yıldız, sezonun 8. etabı olan ve büyük çekişmelere sahne olması beklenen Motorland Aragon GP'sinde Türkiye'yi temsil edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışan Öncü, 6-8 Haziran tarihleri arasında 5,344 kilometrelik Aragon Pisti'nde boy gösterecek. Hedefi net: kariyerinin ilk Moto2 podyumuna ulaşmak.

Hafta sonu programı, 6 Haziran Cuma günü başlayacak serbest antrenman seanslarıyla açılıyor. Deniz, 7 Haziran Cumartesi günü sıralama turlarında avantajlı bir grid pozisyonu elde etmek için gazlayacak. Hafta sonunun finali ise 8 Haziran Pazar günü 13.15'te koşulacak 19 turluk ana yarış olacak.

Sezonun orta noktasına yaklaşılırken, her puanın altın değerinde olduğu Moto2 mücadelesinde genç temsilcimizin performansı merakla bekleniyor. Öncü'nün teknik becerisi ve mücadele azmi, Aragon'un zorlu virajlarında bir kez daha sınanacak.

Kaynak: AA