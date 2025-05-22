Milli Cimnastikçiye Özel Davet
Parkur Dünya Kupası’na milli cimnastikçi İrem Acımış'ın da katıldığı belirtildi. Milli sporcu özel davet aldı.
Milli cimnastikçi İrem Acımış, Fransa’da düzenlenen Parkur Dünya Kupası’na özel davet aldı.
Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu, Uluslararası Cimnastik Federasyonundan Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı.
Organizasyon, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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