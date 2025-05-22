Milli Cimnastikçiye Özel Davet

Parkur Dünya Kupası’na milli cimnastikçi İrem Acımış'ın da katıldığı belirtildi. Milli sporcu özel davet aldı.

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Milli Cimnastikçiye Özel Davet

Milli cimnastikçi İrem Acımış, Fransa’da düzenlenen Parkur Dünya Kupası’na özel davet aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı sporcu, Uluslararası Cimnastik Federasyonundan Parkur Dünya Kupası'na özel davet aldı.

Organizasyon, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Montpellier kentinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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