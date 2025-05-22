Fenerbahçe’de Sürpriz Zirve! Ali Koç ile Aziz Yıldırım Bir Araya Geldi

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurulun tarihi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada seçim tarihinin Eylül ayı olarak belirlendiğini duyururken, bu karara karşı çıkan muhalefet, tarihi erkene çekmek amacıyla imza kampanyası başlattı.

Başkan Ali Koç ve yönetimi, seçimlerin daha erken yapılmasına pek sıcak bakmazken, sarı-lacivertli kulüpte kulisler oldukça hareketli.

KRİTİK GÖRÜŞME

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Görüşme, Aziz Yıldırım’ın ofisinde gerçekleştirildi ve gündemdeki birçok konu masaya yatırıldı.

AZİZ YILDIRIM SUSKUN

Fenerbahçe’de son yıllarda beklenen başarıların gelmemesinin ardından Aziz Yıldırım döneminde önemli görevlerde bulunan Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp, başkanlık için adaylıklarını açıkladı ve Başkan Ali Koç ile yönetimi sert bir şekilde eleştirdi. Ancak Aziz Yıldırım, şimdilik yönetimle ilgili herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor ve olağanüstü seçimli genel kurula dair sessizliğini koruyor.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan görüşme hakkında açıklama geldi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Y. Koç ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sayın Şekip Mosturoğlu, Kulübümüzün bir önceki başkanı Sayın Aziz Yıldırım’a nezaket ziyaretinde bulunmuşlardır.

Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş; Fenerbahçe’mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle, görüşme sona ermiştir."