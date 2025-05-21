Fenerbahçe Ne Zaman Şampiyon Olacak? Her Şeyi Bilen Astrolog Tarih Verdi, Kara Bulutlar Sarı- Lacivertlileri Terk Ediyor

Futbol dünyasında yaşanan hareketlilik tüm hızıyla sürerken, Galatasaray’ın Süper Lig'de 2025 sezonunun şampiyonu olması yeşil dahayı da karıştırdı.

Şampiyonluk sonrasında sokaklara dökülen sarı- kırmızılılar tüm heyecanlarıyla kutlama yaparken, şampiyonluk hayalleri suya düşen Fenerbahçelileri ise derin bir üzüntü sardı.

TARİH VERDİ

Her şeyi nokta atışı bilişiyle ismini hafızalara kazıyan ünlü astrolog Can Aydoğmuş, Fenerbahçeli taraftar için kritik bir açıklama yaptı.

Ali Koç’un Eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gideceğini açıkladığı Fenerbahçe için şampiyonluk hasretinin dineceğini ifade eden ünlü astrolog, tarih verdi.

'6 GOL ATABİLİR'

Aydoğmuş ‘Fenerbahçe'nin 2025'in sonu 2026'nın başı döneminde yani 2026'nın haziranına kadar olan dönemde, hatta 6 gol atabildiği bir maçı bile olabilir’ dedi.

'ÇOK ÜMİTLİYİM'

Bunun sadece bir öngörü olduğunun altını çizen Aydoğmuş, şöyle devam etti: Fenerbahçe 2026 yılında astrolojik olarak şampiyon olacak. Fenerbahçe ile ilgili astrolojik olarak çok pozitifim, ümitliyim.

'YÖNETİMİ RAHATLAYACAK'

Fenerbahçe’nin 2026 yılında çok mutlu olacağını belirten Aydoğmuş ‘2026'nın haziranına kadar olan dönemde Fenerbahçe'nin mutluluğu katlanarak artacak. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yönetimi de çok ciddi anlamda rahatlama yaşayabilirler. Fenerbahçe mutluluk dönemine doğru gidiyor’ mesajını verdi.