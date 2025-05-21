Çocuklar Oynamaya Bayılıyordu, Piyasadan Toplatıldı

Türkiye’de vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşması için çalışmalar sürerken, güvensiz ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) tek tek duyuruluyor. Ticaret Bakanlığı düzenli aralıklarla yaptığı duyurularla vatandaşları bilgilendiriyor.

Ticaret Bakanlığı’nın GÜBİS’te yaptığı son bildirime göre, ‘yumuşak oyuncaklar’ kategorisinde, Akkuzu İmalat’ın ürettiği ‘Jelly Balls’ isimli üründe çocuklar için boğulma riski bulunduğu bildirildi.

Yapılan bildirimde, güvensizlik nedeni olarak “Oyuncak Üzerinde Bulunan Çıkıntı Kısım 22.9 N'da Koparak Küçük Parça Silindirine Girmiştir. Oyuncak Amlaj Kalınlığı 0.038 Mm'den Küçüktür” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.