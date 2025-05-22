Milli Atletler Fransa'nın Yolunu Tuttu

Milli atletler Avrupa 10.000 Metre Kupası için Fransa'ya gitti.

Milli Atletler Fransa'nın Yolunu Tuttu

Fransa'da düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular, Fransa’nın yolunu tuttu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın Pace kasabasında düzenlenecek Avrupa 10.000 Metre Kupası'nda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular, antrenörler Ali Topal ile Ümmü Kiraz yönetiminde hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'daki yarışmada milli sporculardan Bahar Yıldırım, Derya Kunur, Dilek Öztürk, Nursena Çeto ve Yonca Kutluk madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

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